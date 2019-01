– Jeg er ikke en del av eliten nå lenger, svarte Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning, på Klassekampens spørrerunde under NHOs årskonferanse i midten av januar.

Spørsmålet «er du en del av eliten?» ble møtt med avvisning og forlegenhet av flere av konferansens toppledere.