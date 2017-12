Bare 1 av 10 norske dansere har fast ansettelse: – Det gjør det vanskelig å si fra om trakassering

«I mailer foreslo han at vi skulle forføre hverandre, at jeg skulle komme hjem til ham på middag. Han spurte meg ut om sexlivet mitt. Han vekslet mellom å vise seksuell interesse og gi komplimenter og å ignorere meg eller gi nedsettende kommentarer.»

Slik deler en av mange dansere sine erfaringer i oppropet #nårdansenstopper, som er signert av over 700 personer.

Sårbare uten fast jobb

Danser Kristina Søetorp Wallace tror den løse tilknytningen mange har til arbeidslivet kan være én av årsakene til at seksuell trakassering er et utbredt problem blant dansere.

– Man er sårbar når man går på korte kontrakter. Flertallet er frilansere. Det gjør det vanskelig å si fra, sier Wallace.

Hun er en av over 700 som har skrevet under på oppropet og uttaller seg på vegne av danserne.

I Norge er det bare Carte Blanche i Bergen og Nasjonalballetten i Oslo som ansetter dansere i faste stillinger. Rundt 70 fast ansatte dansere ved Nasjonalballetten er organisert i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

Norske dansekunstnere har 960 medlemmer. Ingen av disse har fast ansettelse.

– Neste gang kan en annen få jobben

Nestleder Christine Thomassen, som er tidligere solist i Nasjonalballetten, har selv underskrevet #nårdansenstopper-oppropet, og er enig med Wallace:

– Mange er til enhver tid avhengig av enkeltepersoner for å få jobb. Maktforholdene er veldig ubalanserte. Derfor er det spesielt vanskelig å si fra. Man vet at andre kan få jobben neste gang, sier Thomassen.

Kvinnelige skuespillere i Norge har pekt på det samme i sin bransje.

Asamaria.com

Kroppen som instrument

Thomassen mener tillit mellom kolleger i danseyrket er spesielt viktig.

– Kroppen er danseres instrument. Det finnes nesten ikke fysiske grenser i yrket. Derfor er man totalt avhengig av tillit. Dette gjelder både dansere imellom og overfor koreografer. Det er veldig lett å tråkke over grenser, sier Thomassen.

Wallace tror på sin side at dansere, koreografer og pedagoger opplever mye av det samme som kvinner i alle andre yrkesgrupper.

– Det handler om alt fra uønsket seksuell oppmerksomhet til trakassering og overgrep. Dessverre er dette noe svært mange kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Ber om flere grep mot trakassering

Wallace mener pedagoger og utdanningsinstitusjoner har et spesielt ansvar i sitt arbeid med studenter.

– Det er et veldig press på å bli danser. Vi trenger et fungerende varslingsorgan både i utdanningsinstitusjonene og i arbeidslivet. Det trengs et verneombud for dansekunstnere. Også vårt eget forbund må ta et kraftig tak og vise tydelig interesse for at trakassering kan meldes fra om, sier Wallace.

I oppropet krever danserne at «alle arbeidsgivere og institusjoner slutter å beskytte, ansette og tjene penger på dansere, koreografer og pedagoger som begår trakassering, overtramp og overgrep.»

– Vi trenger at alle som har makt i feltet vårt slår ned på trakassering. Det må innføres nulltoleranse, for det opplever vi ikke at vi har i dag, sier Wallace.

Mener #metoo er det beste som kunne skjedd

MFO holder for tiden på med en kartlegge omfanget av seksuell trakassering på musikk- og scenefeltet. Målet er å kunne sette inn konkrete tiltak. Thomassen kjenner bare til «ytterst få» innrapporterte tilfeller fra de siste årene.

– Metoo er det beste som kunne skje for å få dette frem i lyset. Det skal ikke ende opp som en glemt hashtag-kampanje. Vi skal gjøre vårt for å endre holdninger og maktstrukturer i bransjen, sier Thomassen.

– Hva slags tiltak hadde dere mot trakassering før #metoo?

– Gjennom tillitsvalgtapparatet har det vært mulig å si fra om ting, men det er tydeligvis årsaker til at folk likevel ikke sier fra. Vi er helt avhengige av informasjon. Derfor har det vært vanskelig å sette inn konkrete tiltak, sier Thomassen.