Litteraturen er rik på gretne, gamle gubber. Slike som har trukket seg tilbake fra verden og betrakter dårskapen med et svart, satirisk blikk. I norsk litteratur er Thomas F av Kjell Askildsen selve kroneksempelet.

Kvinner får sjelden spille denne høyinteressante rollen som aldrende misantrop. Det slår meg derfor som litt av et sammentreff – og et friskt motiv – når to av høstens debutanter velger å skildre gamle, motvillige damer.