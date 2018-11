Jeg vender ofte tilbake til noe Alice Munro skriver i samlingen Bare livet, hennes antagelig siste bok, som kom året før hun mottok Nobelprisen i litteratur 2013: «Vi sier om enkelte ting at de ikke kan tilgis, eller at vi aldri vil tilgi oss selv. Men det gjør vi – vi gjør det igjen og igjen.» Sitatet, som står som en slags oppsummering av Munros egen livshistorie, kan leses som en sviende erkjennelse av at livet handler om et kontinuerlig omskrivings- og omgåelsesarbeid.

Men den korte passasjen rommer også en form for trøst. Vi gjør feil, og etter en stund – en uke, en måned, et år – legger det milde sløret av glemsel seg over feilhandlingene. Slik er tilgivelse mulig. Og hun trenger både tilgivelse og trøst, hovedpersonen i Brit Bildøens nye roman. Da vi møter henne første gang, i et selvpålagt eksil ute ved havet, er hun slett ikke villig til å «[…] tenke på det som har vore». For fortiden er «Ei tid da eg var ei anna, ei slettare utgåve av meg sjølv.» Ved hjelp av enkle spenningsskapende virkemidler og en dempet, ladet prosa vekker forfatteren leserens interesse. For hva er det med denne kvinnen, som helst vil være i fred, og hver morgen går sammen med hunden sin til en fuglestasjon?