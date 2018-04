I løpet av hele Grammyprisenes historie har ikke én kvinne vunnet prisen for årets produsent, ifølge Billboard.

En uhøytidelig kartlegging Aftenposten har gjort, viser at minst 46 kvinner i Musikk-Norge har erfaring med musikkproduksjon på høyt nivå, men bare en håndfull av dem produserer for andre.

– Det er ikke det at det er mangel på kvinner som produserer, men på toppnivå er det svært mannsdominert, sier Hanne Hukkelberg, som i år feirer 15-årsjubileum som artist.

Hun kjenner ikke til noen kvinner i Norge som har den tradisjonelle produsentrollen. Marit Larsen, Susanne Sundfør, Jenny Hval og Sandra Kolstad er blant de største, men også de har først og fremst produsert sitt eget materiale.

Hukkelberg tror det handler mer om forsiktighet enn kompetanse.

– For å endre dette, må man bevisstgjøre. Det er viktig at man nå fokuserer på de damene som faktisk ønsker å komme opp i toppsjiktet og heie litt på dem, fordi vi trenger forbilder.

Fakta: Hanne Hukkelberg Født 17. april 1979 på Kongsberg. Har gitt ut fem album: Little Things (2004), Rykestrasse 68 (2006), Blood from a Stone (2009), Featherbrain (2012) og Trust (2017). Vant Spellemannsprisen i kategorien «Åpen klasse» i 2006 for albumet Rykestrasse 68. Omtalt av Audun Vinger i Dagens Næringsliv som en «betydningsfull storesøsterskikkelse» i norsk musikk. Utfordrer sjangergrenser, men har operert mye i brytningen jazz/pop.

Penger og makt

Hukkelberg produserte sin siste plate selv. Hun fikk tommel opp av sin nære samarbeidspartner i 17 år, Kåre Vestrheim. Han er en av Norges fremste studioprodusenter.

I den tradisjonelle produsentrollen får en produsent en viss sum for å ha det økonomiske ansvaret for å løfte en artist på forespørsel fra et plateselskap.

For Hukkelberg handler ønsket om flere kvinnelige produsenter om to ting: Penger og makt.

Produsenten har en av de mest innflytelsesrike posisjonene i musikkbransjen. Dersom man er registrert som produsent, utløser det også en god del penger fra bransjeorganisasjonen GRAMO. Ofte er det en viss prosentandel av inntektene på en utgivelse.

– Det er mannstungt på toppen, og de som tjener mest er menn. Men jeg har ikke noe vondt å si om mine mannlige produsentkolleger.

– Det hadde vært rått å være tilsvarende Max Martin i dameversjon

Menn er ikke problemet

Torsdag drar hun til Los Angeles på Masterclass i regi av Music Norway for å nettverke med musikkbransjen der borte.

Hun liker ikke å begrense seg til én ting og kommer til å fortsette å ha mange jern i ilden. Men etter mer enn 15 år i bransjen vil hun i en tid fremover fokusere på å utvikle seg som vokalprodusent og låtskriver for andre.

Hukkelberg understreker at hun alltid fått støtte av det motsatte kjønn.

– Jeg har alltid fått støtte fra mennene i bransjen og har utrolig mange gode kompiser som har støttet meg hele veien.

Hun mener det er strukturelle årsaker og usynlige mekanismer som gjør at det er få kvinner i toppen.

Produsentrollen i endring

Michael Scott Hartung i Platearbeiderforeningen påpeker at produsentrollen er i utvikling. Han er positiv til den nye generasjonen som utfordrer den tradisjonelle studioprodusenten og tror at de kan utfylle hverandre.

– De tradisjonelle produsentene er mer lærde i musikkteori, komposisjon og arrangement. De nye produsentene kjenner ikke reglene og kan dermed bryte dem hele tiden. Det blir fyrverkeri, mener Hartung.

– Når man kjøper en Mac nå, så får man produksjonsprogrammer som GarageBand med på kjøpet. Det har gjort at man har utviklet en del soveromsprodusenter, og på det feltet er det svært mange kvinner som holder på, sier Hukkelberg.

Fakta: Platearbeiderforeningen Platearbeiderforeningen ble startet av teknikere og produsenter for å skape en møteplass for folk som laget musikk «behind the scenes». I dag arrangerer de blant annet seminarer og foredrag i miksing og mastring.

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange produsenter det er i bransjen, men det er liten tvil om at det er en kjønnsskjevhet, ifølge Hartung.

– Det må være ekstra utfordrende å bli produsent for kvinner i bransjen ettersom det har vært mannsdominert så lenge. Og det er urettferdig, for det er mange svært dyktige kvinner i bransjen. Men jeg tror det bare er et spørsmål om tid før det forandres.