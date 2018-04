En junidag i 2006 sitter kompisene Daniel Ek og Martin Lorentzon på Östermalm i Stockholm og utvikler en ny idé. De er begge blitt millionærer på annonsetjenester på nett, og nå vil de skape noe stort for musikk. Dette er i piratenes høytid med The Pirate Bay, som deler all verdens musikk ulovlig, og utfordringen er stor: Hvordan konkurrere mot noe som er gratis?

Svaret ble Spotify, en musikktjeneste som var lekker å se på, enkel å bruke, lovlig og ikke minst svært rask.

Den lanseres i Europa høsten 2008 (og i USA i 2011). Et tiår senere går selskapet bak verdens ledende musikkstrømmetjeneste endelig på børs i New York. Spotify er på forhånd verdsatt til et sted mellom 140 og 196 milliarder svenske kroner.

Men hvordan er verdien i morgen, etter at markedet har sagt sitt? Hva vil dette bety for aktørene i strømmemarkedet? Og ikke minst, om noe, hva vil det betyr for verdens musikklyttende forbrukere?

Spotify styrer spillelistene selv

Da datoen for børsnoteringen 3. april ble kjent for noen uker siden, gikk grunnlegger og sjef Daniel Ek opp på scenen og snakket varmt om fremtiden.

– Dette er vår misjon: å åpne potensialet i menneskelig kreativitet gjennom å gi millioner av kreatører muligheten til å leve av sin kunst og milliarder av fans muligheten til å nyte og inspireres av den, sa Daniel Ek.

I dag har hans selskap 159 millioner abonnenter i 61 land, der 71 millioner av dem betaler for å bruke Spotify. Det siste tallet forventes å øke til nesten 100 millioner betalende brukere ved utgangen av 2018.

Samtidig tilbyr Spotify musikk fra ca. 3 millioner artister, men flyter alt fritt? Nei. Spillelister er blitt det aller mest brukte verktøyet hos Spotify, og i dag styrer selskapet, ifølge Daniel Ek selv, 31 prosent av all musikk det lyttes til. Enten gjennom kuraterte eller algoritmestyrte spillelister.

Denne prosentandelen er ventet å øke fremover, og gir Spotify mye makt.

– Dette gir Spotify kontroll over etterspørselen. Denne muligheten har vi bare så vidt begynt å utforske, men den gjør oss oppglødd, sier Daniel Ek.

Hans ønske er å endre musikkbransjen mer og mer bort fra historiske «portvoktere» som plateselskap, studioer og radio, til et direkte forhold mellom artister og fans.

Spotify blir ny portvakt

Førsteamanuensis Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder forsker på digitalisering i musikkbransjen. Han synes det er problematisk at noen få aktører styrer.

– De store plateselskapene kontrollerer også en stor andel av hva man lytter til, og dermed blir det et relativt lite vindu åpent for alle som ikke sorterer under majors- og Spotifys satsinger, sier Nordgård.

Han synes det er et stort paradoks at digitale tjenester, som Spotify, i større grad går over til å bli portvakter som utøver større og større kontroll.

– Det er et paradoks ettersom den tidlige digitale entusiasmen innebar at «gatekeeperne» skulle forsvinne, og at publikum i større grad skulle stå fritt til å finne innhold på egen hånd. I dag ser man vel egentlig at de bare har flyttet på seg, sier Daniel Nordgård.

– Man må spørre seg om disse nye «gatekeeperne» er noe bedre enn dem man hadde før. Det er langt fra sikkert.

Taper fryktelig mye penger

Daniel Eks lille, store problem er at han hele veien taper penger. Fryktelig mye penger, hver dag siden lanseringen i 2008. Spotify omsatte i fjor for nesten 39 milliarder kroner, men måtte bokføre et tap på ca. 11.8 milliarder. En real forverring fra 2016, da tapet «bare» ble 4,5 milliarder.

Spotifys finanssjef Barry McCarthy sier også at man regner med å fortsette med tap i årene fremover, for å satse på videre vekst for selskapet, som stadig lanseres i nye land verden over.

Spørsmålet er om tallene for brukervekst kontra milliardtap lokker eller skremmer potensielle investorer på New York-børsen tirsdag. Musikkforsker Daniel Nordgård tror på mer vekst.

– Børsnoteringen til Spotify er en viktig milepæl for strømmemodellen og de forskjellige aktørene i markedet. Man merker allerede at Spotify virker mer ekspansive, og det kan virke som de ser for seg å innta en mer aktiv rolle i forholdet til den tradisjonelle musikkbransjen, sier Daniel Nordgård.

Han tror derimot ikke at børsnoteringen tirsdag vil ha noen umiddelbare konsekvenser for forbrukerne.

Aksjekursen settes tirsdag

Ifølge Reuters er det forventet salg av så mye som 55.7 millioner Spotify-aksjer i dagene fremover, når selskapet under navneforkortelsen Spot nå direktenoteres på New York Stock Exchange.

En slik notering betyr at eierne tilbyr eksisterende aksjer i stedet for at selskapet gjør en nyemisjon, og at kursen ikke bestemmes på forhånd, men av handlene som skjer på selve dagen.

De største eierne i Spotify i dag er ifølge børsdokumentene gründer Daniel Ek (25,7 prosent), medgründer Martin Lorentzon (13,2 prosent) plateselskapet Sony Music Entertainment (5,7 prosent) og kinesiske Tencent (7,5 prosent).