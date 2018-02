«Utøya 22. juli» er filmet minutt for minutt i en eneste lang tagning

– Jeg går på Folkehøyskole nå. Jeg har alle valgene foran meg til å gjøre alt jeg ønsker. Mitt sterkeste inntrykk er alle ungdommene som ble fratatt ... ja, sjansen til å leve livet sitt, sier Andrea Berntzen (19) fra Oslo.

Berntzen spiller Kaja, den bærende karakteren filmregissør Erik Poppe følger i sin 92 minutter lange film om terroren på Utøya 22. juli 2011.

Under en stor pressekonferanse i Oslo i dag presenterte Poppe filmprosjektet og de 14 unge skuespillerne med de største rollene. Til nå er filmen kun vist for pårørende. Under pressekonferansen ble det vist et kort og svært gripende klipp som viste situasjonen da ungdommene hører de første skuddene.

Fakta: Utøya 22. juli 2011 Anders Behring Breivik ankom Utøya i MS Thorbjørn ca. klokken 17.17 den 22. juli. Da befant det seg 564 personer på AUFs sommerleir. Fire minutter senere falt de første skuddene ved hovedhuset. Tilsammen ble 69 drept og 33 fikk skuddskader.

Meek, Tore / NTB scanpix

I filmens 14 første minutter blir vi kjent med ungdommene på øya. Filmen forteller først om deres engasjement og om Utøya som samlingspunkt for unge engasjert i politikk. De resterende 72 minuttene handler om det som skjedde da terroristen ankom øya.

– Skuddene setter i gang et angrep jeg har ønsket å skildre minutt for minutt. Det er et prosjekt som bygger på å skape et bilde så virkelighetsnært som det lar seg gjøre, sier regissør Erik Poppe.

Hvorfor?

Et spørsmål mange har stilt seg er hvorfor man må lage en film om Utøya i det hele tatt. Og er det ikke for tidlig?

– Det har vært veldig mye skriving om terroristens tanker, soningsforhold og hans ulike påfunn. Sier vi 22. juli nå, tenker mange på diskusjonen om minnesmerker og oppbygging av regjeringskvartalet. Vi vil, og det har jeg all forståelse for, komme videre.

– Men jeg føler at vi har mistet fokus. Hvem var ofrene den dagen? Hva er det 22. juli i bunn og grunn handlet om? Og hva er det vi ikke må glemme? Jeg mener det har vært vesentlig å forsøke å vekke vårt kollektive minne. Å ta historien tilbake til ofrene.

Han understreker videre at hans film er en fiksjonell historie. Poppe og manusforfatterne Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig hadde mange møter og en åpen dialog med både pårørende, overlevende og støttegrupper underveis i hele filmprosessen. Det ble klart for Poppe at det ikke føltes riktig å plukke ut bestemte enkelthistorier.

– En fiksjonsfilm føltes etisk mer riktig. Da har vi mulighet til å fortelle en historie uten at en mor eller far sitter og lurer på om det er min sønn eller datter. Vi tar alle de ulike historiene og setter dem sammen. Det er ikke noens spesifikke historie, men det er samtidig litt av alles historie, mener Poppe.

Meek, Tore / NTB scanpix

Krevende innspilling

Utøya 22 juli er filmet i en eneste lang tagning. Filmteamet brukte lang tid på å plukke ut ungdommene som skulle skildre hendelsene.

– Andrea Berntzen, som spiller Kaja, var den første vi valgte. Det var en krevende prosess. Vi trengte skuespillere som våget å vise de innerste og mest intense følelsene et menneske kan føle.

– Jeg var først i tvil om jeg ville være med på filmen. Er det ikke for tidlig? Jeg ble beroliget og overbevist etter at jeg fikk lese et manusutkast. Da så jeg at filmen handlet om ofrene, ikke Behring Breivik, sier Berntzen.

Videre brukte teamet lang tid på å øve på filmstudioet på Jar, lenge før de forflyttet seg til naboøya til Utøya. Her foregikk innspillingen over fem dager i september. Hele filmens handling ble spilt inn fem ganger, enhver dag.

– Det var ikke mulig å gjøre mer enn en tagning pr. dag av hele hendelsesforløpet. Etter innspillingen var alle helt utslitt. Det var viktig for meg å gjøre alt i en tagning, å få skuespillerne inn i en boble som varte i over 90 minutter, sier Poppe.

På settet hadde skuespillerne tilgang til psykologhjelp og assistanse dersom de følte at de trengte det.

– Innspillingen var egentlig en god opplevelse. Etter innspillingen satt vi sammen, vi hadde alltid noen å snakke med, og det var veldig fint, forteller Tamanna Agnihotri.

Utøya 22. juli har verdenspremière mandag 19. februar under årets filmfestival i Berlin. Filmen får norsk première 9. mars.