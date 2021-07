Mediedekningen av 22. juli har skapt debatt. Nå beklager Dagens Næringsliv.

Tidligere PFU-medlem mener selvgodhet sperrer for kritisk refleksjon rundt medienes dekning av 22. juli.

Gjorde norske medier feil under dekningen av 22. juli? Elin L’Estrange, Snorre Valen og Eva Sannum mener mediene bør ta selvkritikk. Foto: Jil Yngland, NTB / Johannes Kiese / Erlend Aas, NTB

– Jeg har et motto: «Det er lov å gjøre feil, men det er ikke lov å ikke lære av dem.» Det er forståelig at det ble gjort feil i dekningen av en så omfattende sak, men nå som det blir en ny offentlig samtale om 22. juli, er det rett av mediene å ta et nytt blikk på sin rolle, sier Elin L’Estrange.

Hun er én av de overlevende fra angrepet på Utøya 22. juli 2011. I dag er hun leder av Ullensaker Arbeiderparti.