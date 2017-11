Tre merkelige figurer svever over vann–det kan se ut som grønnsaker i et av tilfellene og et stykke kjøtt i det siste. Men, som David Lynch på sitt mest kreative, har figurene små ansikter og munner. Dialogen dem imellom er ikke mindre forunderlig enn skikkelsene selv, ja, hva det hele egentlig handler om er ikke godt å si, men Mühleisens tredelte videoverk er usedvanlig fascinerende enten du forstår det du ser eller ikke. Du har neppe sett noe som ligner. Tips: bare legg til side fordommer og hengi deg til opplevelsen.

Lorentzen har i mange år malte innsiden av leiligheter: vegger, tak, vinduer, lister og dører. Verkene kan minne om danske Vilhelm Hammershøis malerier, bare uten alt inventaret og uten mennesker. Ingenting skjer, men bildene har likevel et enormt liv i seg. Kanskje fordi de uttrykker en oppmerksomhet for lys og teksturer som har en tålmodighet i seg, et vedvarende syn, som er en sjeldenhet i våre dager. Det er noe luksuriøst og dypt fascinerende i disse maleriene–kan det hende det er fordi hun viser frem helt hverdagslige rom, av typen vi alle bebor, som vakre og interessante steder verdt oppmerksomhet? Jeg har i hvert fall et annet forhold til de rommene jeg bor i etter å ha sett Lorentzens malerier.