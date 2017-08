J.M. Coetzee

The Schooldays of Jesus (roman)

Harvill Secker London

Hva skal man kalle en bok som ingen riktig forstår?

Vanligvis vil den bli kalt uklar eller mislykket. Saken stiller seg annerledes om forfatteren er Nobelprisvinner i litteratur. Da kan det være fristende å kalle boken en fabel eller allegori, for liksom å ta høyde for at forfatteren er smartere enn sine lesere. Og hvis man først bestemmer seg for å lese en roman som en fabel, er det bare fantasien som setter grenser for tolkningen.

Jeg gjorde selv en slik manøver da jeg anmeldte The Childhood of Jesus i 2013. I møte med oppfølgeren har jeg sluppet opp for velvilje. The Schooldays of Jesus er riktignok holdt i forfatterens dempede, stilige og tvetydige tone. Men J.M. Coetzee har mistet mesterkloen. Tvetydighetene er ikke lenger eggende, de skaper bare uklarhet.

Spesielt barn må bytte skole

The Schooldays of Jesus har ingen personer ved navnet Jesus. Det hadde heller ikke The Childhood of Jesus. Den sentrale karakteren i begge romanene er likevel en guttunge.

Harvill Secker

I første bok er David fem år og begynner på skolen. Der liker han seg dårlig fordi lærerne er strenge og preget av konvensjonell pedagogikk. I andre bok blir han flyttet til en privatskole med vekt på sang og dans. Miljøet er fullt av pasjonerte folk som tror på magiske tall og stjernetegn. Gutten blomstrer på den nye skolen, og hans rasjonelle far forvandler seg til en søkende sjel.

Båtflyktninger uten hukommelse

Plottet er banalt i begge bøkene. Men Coetzee krydrer handlingen med så mange mystiske referanser at det oppstår noe som ligner en megetsigende gåtefullhet.

Hele persongalleriet er båtflyktninger som ikke husker noe fra sine tidligere liv. Coetzee hinter til både moderne flyktningkriser og gresk mytologi. Den spanske klassikeren Don Quijote dukker opp med jevne mellomrom.

Er barnet en ny frelser?

De fleste karakterene har bibelske navn. Men vi får ikke vite hva de het før flukten.

I guttens tilfelle gjør Coetzee dette til et viktig poeng. Davids vet selv hva som er hans egentlige navn, men mener det er så opphøyd at det må forbli en hemmelighet: «He refuses to reveal it or is unable to reveal it.»

Slik åpner forfatteren for at guttens egentlige navn kan være guddommelig (i jødisk tradisjon var navnet på Gud (Jahve) så hellig at det ikke skulle uttales). Han kan altså vise seg å bli en frelserskikkelse dersom Coetzee skriver flere bøker om David.

Fakta: Profil John Maxwell Coetzee (77) Nobelprisvinner i litteratur 2003. Født i Cape Town i Sør-Afrika. Jobbet som IT- konsulent i London på 1960-tallet. Studerte deretter i USA; skrev PhD om datagenererte analyser av Samuel Beckett. Debuterte med romanen Skumringsland i 1974. Første forfatter som har vunnet Bookerprisen to ganger, for Michael K – hans liv og tid (1983) og Vanære (1999). I tillegg til romaner skriver han essays, fiktive selvbiografier og oversettelser. Mangeårig professor i litteratur ved universitetet i Cape Town. Flyttet til Australia i 2002, statsborger i 2006. I 2013 kom han med romanen The Childhood of Jesus. Aktuell med oppfølgeren The Schooldays of Jesus. Norsk oversettelse i 2018. Boken var nominert til The Man Booker Prize.

Alvor eller parodi?

Tolket på denne måten, er The Schooldays of Jesus en kritikk av det konvensjonelle skolevesenet. Da ser Coetzee ut til å mene at skolen undertrykker barnets naturlige fantasi, autoritet og religiøse vesen.

Men boken kan også leses som en parodi på den alternative pedagogikken. Ideologisk dyrker denne lærerstaben en miks av antroposofi, eurytmi, nudisme og romantikk. Det blir mange komiske scener av slikt. Jeg aner også et coetzee’sk skråblikk på en genidyrkning av det som i grunnen er bortskjemte og obsternasige unger.

Begge tolkningene gir mening. Disse Jesus-bøkene handler kanskje om Jesus, kanskje ikke. Coetzee forsvarer muligens en alternativ pedagogikk, muligens ikke. The Schooldays of Jesus kan være alvorlig ment. Eller den kan være en spøk. Eller den kan være begge deler.

Står lite på spill

En slik åpenhet var inspirerende den gangen Coetzee skrev om viktig saker som sprang ut av hans spenningsfylte forhold til hjemlandet Sør-Afrika. I Jesus-bøkene står det lite på spill uaktet hvordan man leser dem. Det fabelaktige føles som garnityr på noe som uansett er en tynn historie.

J.M. Coetzee gir deg fremdeles frihet til å velge tolkning. Men det oppleves ikke som et viktig valg.