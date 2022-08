Ikke alle slipper til på populære Øya-konserter. Med vilje, svarer bookingsjefen

Hvorfor er det ikke plass til alle som vil se de populære norske artistene? Det er en snakkis på årets Øya. Bookingsjefen forteller at det kan være med vilje.

Girl in Red fylte sceneområdet på Sirkus og vel så det. Scenevalget var ikke tilfeldig.

Øya-publikumet presset seg sammen for å få et glimt av Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, torsdag. Aftenpostens anmelder beskrev det slik:

«Mennesker presser seg konstant forbi. Det er stadig flere som strømmer til, og tilskuermengden sprer seg til høyt oppe i bakken ved teltet.»