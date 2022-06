Barneteater på sitt beste

«Peter Pan» i Frognerparken er uten spesialeffekter. Likevel får teaterskoleelevene barn og voksne til å måpe helt til Aldriland.

Hvert år lager teaterelevene i annenklasse på Kunsthøgskolen teater i Frognerparken. Årets kull har laget en svært morsom og fin «Peter Pan».

18. juni 2022 17:04 Sist oppdatert 10 minutter siden

I snart 50 år har teaterskoleelevene satt opp et sirkustelt i Frognerparken. Her står de for hele teaterproduksjonen selv. Holder vakt, bygger kulissene, leier instruktør og satser på at det blir billettinntekter nok til utgifter og livsopphold.

Det er blitt en helt egen teatersjanger. Studentene spiller jo ikke bare for barna, men også for teatersjefene som skal sikre dem jobb neste år. Noe som gjør at studentene ofte overgår hverandre i ablegøyer og voksenvitser. Gøy, men ikke alltid så barnevennlig.

