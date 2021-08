Are Kalvøs «Toppar VG-lista»: Trivelig hyllest, halvgjort humorshow

VG-lista har sagt sannheten om norsk musikksmak i 63 år. Det får Are Kalvø skuffende lite ut av.

Are Kalvø sjarmør-danser seg gjennom toppene på VG-lista. Vår anmelder skulle imidlertid ønske at showet var både morsommere, smartere og dypere.

20. aug. 2021 10:44 Sist oppdatert nå nettopp

Are Kalvø har samlet toppene fra VG-lista siden hans egen fødselsdag – og latt Spotify gjøre et tilfeldig utvalg. Gjennom ti låter spinner han et humorshow mens han lar popmusikken ødsle av livsvisdom.