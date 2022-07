En Facebook-gruppe for kvinner over 40 førte dem sammen. Tre måneder senere er de blitt bestevenner. – Jeg har slitt med sosial angst i store deler av livet og trenger mennesker som Marit i livet, sier Charlotte Kvalø. Kultur Vennskap Da Marit Midtli (50) flyttet til Oslo, kjente hun ingen. Så møtte hun bestevenninnen Charlotte via en Facebookgruppe.

Norge ligger på verdenstoppen i antall folk som bor for seg selv. Nå søker unge, gamle, kvinner og menn nye vennskap på nett.

24 minutter siden

Ting gikk ikke på skinner da Marit Midtli (50) flyttet fra Ålesund til Oslo for noen måneder siden. Hun begynte i en jobb hun ikke fikset og kjente ingen andre enn sin egen sønn.

En kveld kom hun over og meldte seg inn i Facebookgruppen «Hey woman Oslo», en gruppe der kvinner over 40 kan møte andre damer for vennskap. Et av medlemmene hadde nylig lagt ut et innlegg: «Vil noen være med på middag på Olivia Østbanehallen?»