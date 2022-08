– Noen har vokst opp med Jan Eggum og Gitarkameratene. For vår del har det alltid vært Karpe.

Sarah (24) mener Karpe gjør Norge mer mangfoldig. Jevnaldrende Sofie la opp som fan for tre år siden. Dette er fansens historier om Karpe.

38 minutter siden

For litt over 20 år siden fikk de sine første fans. Gratiskonserter på ungdomsklubber. CD-salg for en krølla femtilapp etterpå, direkte fra hendene til Chirag Rashmikant Patel og Madgi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Siden har nesten alt endret seg. Det er langt fra den lette sommerhiten «Piano» til den ferske utgivelsen «Omar Sheriff», der de forsøker å bane veien for multikultur i Norge. Mange fans var ikke født da den første hiten kom. Andre har fulgt dem fra starten. Noen har falt fra.