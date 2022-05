Norsk-tsjekkisk trio videre til Eurovision-finalen

We Are Domi tok seg videre fra torsdagens Eurovision-semifinale. To av tre medlemmer i bandet er norske. Også svenske Cornelia Jakobs er i finalen.

We Are Domi på scenen i semifinalen torsdag.

Svenske Cornelia Jakobs er en av favorittene i finalen lørdag.

De to var blant de ti som ble lest opp som finalister av programlederne i Palo Olimpico.

I We Are Domi er det kun vokalist Dominika Hašková som er tsjekkisk. På gitar har bandet Casper Bjelland Hatlestad fra Stavanger, og Benjamin Rekstad fra Nesodden trakterer tangenter.