Sophie Elise og Strawberry Publishing må betale 500.000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet mener at blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen og forlaget hennes har brutt markedsføringsloven.

Sophie Elise Isachsen og Stordalen-forlaget Strawberry Publishing må betale til sammen 500.000 kroner i overtredelsesgebyr, har Forbrukertilsynet bestemt.

NTB

Nå nettopp

Forbrukertilsynet har ilagt influenser Sophie Elise Isachsen et gebyr på 200.000 kroner, mens Strawberry Publishing må betale 300.000 kroner for brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke, skriver VG.

Vedtaket er i tråd med det tilsynet varslet i desember.

Isachsen og forlaget bestred da punktet om skjult reklame, mens de erkjente markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.