Artisten Travis Scott og konsertarrangøren Live Nation er allerede saksøkt. Eksperter venter at erstatningskravene samlet vil lyde på flere milliarder kroner.

Travis Scott på scenen i Houston fredag kveld.

Åtte mennesker døde og flere ble skadet under Travis Scotts konsert på festivalen Astroworld i Houston fredag. Årsaken til ulykken er ikke endelig avklart, men folk skal ha blitt klemt ihjel eller tråkket på i panikken som oppsto da publikum presset frem mot scenen.

I et innlegg på Instagram har Travis Scott sagt at han er helt knust og at han forplikter seg til å samarbeide med myndighetene for å komme til bunns i hva som skjedde. Dette har ikke roet fortvilelsen og sinnet.

