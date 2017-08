Kraftig vekst i musikkbransjen etter flere kriseår

Torsdag lanseres rapporten Musikkbransjen i Norge 2011–2015, laget av BI Centre for Creative Industries på bestilling fra eksportorganet Music Norway.

Rapporten viser at musikkbransjen samlet opplevde en økt verdiskapning på 28 prosent i disse fem årene, fra 1,7 til 2,2 milliarder kroner. Halvparten av økningen kom i 2015.

– Går vi åtte-ti år tilbake i tid, var det på alle måter bekmørkt i den norske musikkbransjen. Dette snudde med strømming og blant annet Spotifys vekst rundt 2011, og rapporten bekrefter optimismen som nå råder i bransjen, sier direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

Danny Moloshok/TT/NTB scanpix

Store endringer med musikkstrømming

Rapporten ser på utvikling innen innspilt musikk, live, rettighetshavere/management, musikkinstrumenter og rettighetsforvaltning, og fire av de fem feltene øker. Kun instrumentfeltet står stille.

Årsakene til veksten i verdiskapningen fra 2011 til 2015 er selvfølgelig flere, men spesielt viktig er effekten av overgangen til den såkalte strømmeøkonomien. Nå kjøper ikke folk lenger musikk, men lytter via abonnement hos tjenester som Spotify og Tidal (tidligere norskeide Wimp).

Tall fra bransjeorganisasjonen IFPI viser at 86 prosent av musikksalget nå går via strømming.

Overgangen har blant annet ført til en sterk økning innen managementleddet i musikkbransjen, men har også bidratt til vekst i livemarkedet. Verdiskapningen fra konserter og festivaler har økt med 46 prosent, mens antall sysselsatte i livebransjen har økt med 25 prosent.

– For artister og alle andre aktører i musikkbransjen er det blitt viktigere å fokusere på flere inntektsstrømmer, og særlig innen livemarkedet. Man må ut for å tjene pengene. Samtidig er det slik at norske artister som har nådd et større publikum i den nye strømmeøkonomien, også opplever større etterspørsel fra konsert- og festivalarrangører. Hjemme, men også internasjonalt, sier Kathrine Synnes Finnskog.

Norge langt fremme i strømmeøkonomien

Økningen i musikkbransjens verdiskapning er sterkere enn landets kreative næring for øvrig i årene fra 2011 til 2015. Dette kan skyldes Norges og Skandinavias posisjon som såkalt «testmarked» innen strømmeøkonomien.

Sammenlignet med alle andre land, var Norge svært tidlig ute med å gå over til strømming av musikk, noe som ga bransjen og norske artister er klart fortrinn også globalt.

Mange brukere av Spotify i Norge ga norske artister gode plasseringer på lister, som også ga gjennomslag i utlandet.

– Det at vi var tidlig ute med strømming, ga oss en unik posisjon. Wimp og Phonofile er to aktører som var ekstremt viktige, og som bidro til at underskogen i norsk musikk kom opp og ut. Samtidig fikk vi noen internasjonale suksesser som gjorde den norske bransjen synlig for verden. Rapporten viser at vi har utnyttet mulighetene i dette vinduet av forsprang.

Knut Bry

En optimistisk fremtid

– Hvordan ser det så ut videre fremover, om fem-ti år?

– Den norske bransjen er synlig globalt, og vi har noen store stjerner, som gir oss en egen kraft. Derfor er jeg optimistisk. Musikkbransjen har fått et bevisst forhold til at den er blitt en industri, men nå trenger vi mer enn noen gang næringspolitiske virkemidler som hjelper norske musikkselskaper som både er i en utfordrende vekstfase og som opplever sterkt internasjonal konkurranse. Denne nye rapporten hjelper oss videre, sier Kathrine Synnes Finnskog.

– Alle trenger flere bein å stå på i et musikkmarked som bare blir mer og mer globalt.