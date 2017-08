Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Rødt ønsker å styrke den offentlige støtten til nærmest hele kulturlivet. Hvorfor er det viktig med en så storslått satsing på kultur akkurat nå?

– Fordi de blåblå i regjering har hatt et stort fokus på kommersialisert kultur og storslåtte arrangementer, sier Marie Sneve Martinussen, første nestleder i Rødt og kulturpolitisk talsperson i partiet.

– De har blåst bort det store kulturbudsjettet til Oslo kommune på store, men få arrangementer. Vi må huske at kulturpolitikk er politikk, ikke butikk og marked. Nå når forskjellene mellom folk i Norge øker, må vi sørge for at kultur er tilgjengelig for alle, uavhengig av pengebok. Vi står overfor klimaendringer, og kunst og kultur spiller gjerne store roller i slike omskiftende tider. Vi må ha kunst som ikke er bundet til de rikes smak.

Fakta: Dette er Rødts viktigste saker i kulturpolitikken: Mer statlig støtte til kulturlivet generelt

Fjerne krav om lønnsomhet i kulturbedrifter

Styrke ungdomskulturen og kulturskolene

Fri tilgang til informasjon, som innebærer fri tilgang til nett og pressestøtte for gratis aviser og tidsskrifter på nett

Lik pris på bøker

Flere velferdsgoder til kulturarbeidere enn hva de har tilgang til i dag

Vil samarbeid med Ap

– Hvor skal alle pengene komme fra, må det en skatteøkning til?

– Selv om løftene til Rødt høres dyre ut, så tror vi de er mulig å få til innenfor Kulturløftet til Ap, som vil at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Alle rødgrønne partier går til valg med ønske om å øke skatter. Rødt har ikke satt et ultimatum på hvor mye. I tillegg er omprioriteringer innenfor eksisterende budsjett viktig. Nedskjæringer i de høye lederlønningene i staten og i de mange milliardene brukt på jagerfly kan være et sted å begynne.

– Hvordan skal dere, som er et så lite parti, få gjennomslag for dette?

– Vi har påpekt overfor Ap at sist de gikk inn for Kulturløftet, gikk mye av pengene til infrastruktur og mange dyre kulturhus. Vi ønsker et større fokus på at hele befolkningen skal få tilgang til kultur, samt at kunstnere og kulturarbeidere skal få jobbe under ordentlige arbeidsforhold. Det har Anette Trettebergstuen (Ap) sagt seg enig i. Da vil Rødt sin rolle være å presse på for at denne intensjonen blir fulgt opp, også etter valget.

Ønsker å lovfeste fritidsklubber

– I partiprogrammet står det at «tilgang til nett skal være en menneskerett». Hvordan skal dere gjennomføre det?

– I dag er veldig mye av offentligheten, debattene og kulturen på nett. Derfor er det et demokratisk problem om noen ikke har tilgang på internett. Bibliotekene er et sted du kan komme til om du ikke har tilgang til nett, men de kunne hatt godt av et utvidet tilbud gjennom lengre åpningstider og omreisende virksomhet.

– Dere skriver at norsk film må «styrkes», men hvordan?

– Vi ønsker offentlig kinodrift, som finnes i mange byer allerede, men ikke i Oslo. Hvem som styrer, påvirker tilbudet av filmer som vises. På samme måte som NRK har som samfunnsoppdrag å formidle samisk kultur, burde det vært et politisk premiss for norsk kino å vise mye norsk film.

– Dere vil lovfeste fritidsklubber, hvorfor?

– Kommunen har ansvar for mye av barne- og ungdomskulturen, men setter det ofte som en utsondringspost dersom de har dårlig råd. Barn og ungdom kan ikke stemme og har dermed ikke sterke organisasjoner som kan kjempe sin sak. Ved å lovfeste fritidsklubber kan vi sikre at unge har rusfrie plasser de kan møtes på utenfor skolen.

