YouTube-gigant brukte det rasistiske p-ordet. Nå tar han pause fra sosiale medier.

Olajide Olatunji (29), bedre kjent som KSI og en av personene bak den populære drikken «Prime», uttalte et sterkt rasistisk ord på en «Sidemen»-sending. Nå ber han fansen om forlatelse og kansellerer seg selv fra sosiale medier.

Youtube-kjendisen KSI (t.h) kutter ut sosiale medier. Her var han sammen med Logan Paul i forbindelse med promotering av sportsdrikken Prime i London i 2022.

03.04.2023 14:08 Oppdatert 03.04.2023 14:31

KSI er en gigant på Youtube. Bokseren er også én av frontfigurene for den populære sportsdrikken «Prime», sammen med Logan Paul (28), en annen Youtube-kjendis og fribryter.

KSIs to personlige Youtube-kanaler har mandag flere enn 36 millioner følgere. Youtube-gruppen «Sidemen», som KSI er med i, har ytterligere 18 millioner.

Det var under en sending på sistnevnte kanal han sa det rasistiske ordet i forbindelse med en konkurranse. Ordet er et nedsettende ord for personer med bakgrunn fra Pakistan.

Videoen ble siden fjernet for følgerne hans på Youtube, men ikke før det hadde utløst en bølge av sinne på sosiale medier, ifølge The Guardian.

«Jeg vil be om unnskyldning for å ha brukt en rasistisk fornærmelse en nylig Sidemen-video. Det finnes ingen unnskyldning, uansett omstendigheter. Jeg skulle ikke ha sagt det og jeg er lei meg,» skriver Olatunji på Twitter.

Så kommer beskjeden om at han tar en pause fra sosiale medier.

Dette er ikke første gang KSI er i hardt vær på grunn av bruk av kontroversielle betegnelser på andre. I 2021 måtte han be om forlatelse for å ha brukt et nedsettende ord om transpersoner, ifølge Sky News.