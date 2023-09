Komikere ut mot VGTVs klipping av humorshow: – De har vært feige

Komikere gjorde narr av Sophie Elise under et humorshow. Flere reagerer på at VGTV fjernet de drøyeste vitsene. – Kan bli for hardt, svarer redaktør.

Komiker Martin Lepperød reagerer på hvordan han ble klippet i VGTV-programmet «Rikets Roast av Sophie Elise.» Vis mer

Publisert: 10.09.2023 10:26

– Hele premisset er at det skal være drøyt, voldsomt og sjokkerende. Da må det få være det.

Det sier Martin Lepperød til Aftenposten. Han var blant komikerne som forrige uke var invitert av VGTV for å spille inn «Rikets roast av Sophie Elise». Andre som deltok i programmet, var blant annet Else Kåss Furuseth, Morten Hegseth og Dag Sørås.