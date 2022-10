Slumstasjon-sjefen i «Mitt Oslo»: – I praksis har byen utbombede rom

Nå går Norges eneste slumstasjon tom for mat. Daglig. Besøkende er nær ved å besvime, opplyser sjefen. Og til deg som tror at slum ikke finnes: Bildene derfra vil du heller ikke tro.

Før åpningstid, og matutdeling, er det ekstra travelt på lageret i Slumstasjonen. Pågangen er nå så voldsom at Irene Mathisen i tillegg må handle mat i vanlige butikker, finansiert over aktivitetsbudsjettet.

10 minutter siden

Et omstridt begrep. En topp travel dame. Et matlager som tømmes, hver dag. Jo, i Slumstasjonen på Rodeløkka har Irene Mathisen mangt å gjøre. Og svare for.

– I forrige uke hjalp vi 100 husstander alle dager. Det er ny rekord, særlig såpass lenge før jul. I tillegg kommer folkene vi leverer mat til hjemme. De er enten så underernærte eller så feilernærte at de ikke klarer å komme hit. Når annen hjelp ikke er å få, kontaktes vi. Erfaringsmessig blir pågangen doblet de neste ukene, på toppen av all etterspørselen her og nå.