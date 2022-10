Scener fra et trøblete forhold

Amanda Tenfjords etterlengtede debutalbum bæres av tematikken.

Alle sporene er ikke like gode, men Tenfjords låtskrivertalent bærer platen, mener vår anmelder.

Eivind August Westad Stuen

8 minutter siden

Gresk-norske Amanda Tenfjord har sakte, men sikkert bygget seg opp et navn i popbransjen og blitt stadig mer synlig for et allment publikum. Sist som deltager for Hellas i Eurovision med låten «Die Together» (som også er med her).

Hun fikk en hederlig åttendeplass i ESC-finalen.