Maksimalistisk galskap

Travis Scott er tilbake med det som vil føles som en utopi for noen – og et mareritt for andre.

Travis Scott er en av verdens største rappere og produsenter. Vis mer

Albumet «Utopia» vil for noen føles litt for «artsy» eller utilgjengelig sammenlignet med hans forrige fullengder. Andre vil mene at det er mer form over innhold og at selv om det unektelig høres fett ut, kan fremstå som altfor stilistisk.

Likevel skal det godt gjøres å ikke finne flere ting som vekker interesse, til tross for en albumlengde på en time og et kvarter.