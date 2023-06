Forfatterens bok er USAs mest bannlyste: – En brutal debatt

Antall bøker forsøkt fjernet fra amerikanske biblioteker er tidoblet på to år. Maia Kobabes «Gender Queer» er boken flest vil forby.

– Plutselig vil de konservative kansellere alt, sier forfatter Maia Kobabe til Aftenposten.

04.06.2023 10:15 Oppdatert 04.06.2023 11:24

Maia Kobabe er på manges lepper om dagen. Blant flere konservative rundt om i USA etterlater navnet en vond smak i munnen.

Foreldre og politikere har de to siste årene kjempet hardt for å bannlyse Kobabes «Gender Queer» fra 2019. Noen mener den selvbiografiske tegneserieboken om det å være transperson og aseksuell er «pervers» og farlig for barn.