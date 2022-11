Dagens quiz: torsdag 10. november 2022

1. Hvilket engelsk band hadde på 2000-tallet suksess med låter som «Somewhere Only We Know», «Everybody's Changing» og «This Is the Last Time»?

2. Hva heter Norges mest folkerike øy?

3. I hvilket land heter myntenheten bolívar?

4. Hvilket baseballag vant nylig World Series?

5. Hva heter partiet til den israelske politikeren Benjamin Netanyahu?

6. Hvilken stor drikkevareprodusent holder til i Åhus i Sverige?

7. På hvilken dato under annen verdenskrig var D-dagen?

8. Hvilket livsnødvendig grunnstoff har kjemisk symbol S?

9. Hva kalles opprøret som fant sted i Norge 8. november 1852?

10. Hva heter norgeshistoriens første kvinnelige finansminister?