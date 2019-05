«Good Omens»: Underholdende fra himmel og helvete

Kampen mellom det gode og det onde gjennomsyrer det meste av kultur, og har også gitt oss en besynderlig undersjanger: når engler og demoner kommer til jorden for å gjøre jobben sin.

Arnold Schwarzenegger og Johnny Depp måtte forholde seg til Satan og Guds sendebud i End of Days og The Ninth Gate, Kevin Smith lagde komedie av himmel versus helvete i Dogma, og når til og med Nicolas Cage endte opp med å spille engel som forelsket seg i Meg Ryan i City of Angels, skjønner man at dette er et område hvor det meste er tillatt.