– Det er tydeligvis ikke bare vi som er opptatt av norrøn mytologi, ler regissør André Øvredal på kommentaren om at Netflix straks lanserer ungdomsserien Ragnarok.

Vi treffer Øvredal på Filmens hus i Oslo under Filmvåren, hvor årets norske filmer presenteres. Regissøren slo gjennom med Trolljegeren og The Autopsy of Jane Doe. Nå er han aktuell med eventyrfilmen Torden.