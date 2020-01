(Adresseavisen): Det er torsdag ettermiddag utenfor Rema 1000 Husebyfaret på Stjørdal. Anton (5) og matmor Monica Sagen (43) er ute på luftetur. Så skjer det igjen. Den 85 kilo tunge newfoundlandshunden setter seg på bakbeina, bokstavelig talt.

– Det er flere ganger jeg har ventet i over to timer for å få ham hjem, forteller Sagen.