Facebook betaler over en halv milliard til ansatte som utviklet psykiske lidelser

Det tilsvarer drøyt 523 millioner norske kroner. De ansatte vil få opptil 50.000 dollar for behandlingskostnader, om de blir diagnostisert med for eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Innholdsmoderatorene må som en del av jobben jevnlig se materiale som viser vold og mishandling. De er ofte rekruttert via bemanningsbyråer, framfor å være ansatte i Facebook.

En tidligere innholdsmoderator saksøkte Facebook høsten 2018, og hevdet at hun hadde utviklet PTSD etter ni måneders arbeid.

Oppgjøret, som fortsatt må godkjennes av en dommer, vil gjelde for mer enn 10.000 mennesker fra California, Texas, Arizona og Florida, som har jobbet for Facebook siden 2015.

Minimumsutbetalingen per moderator er på 1.000 dollar. Som en del av avtalen kunngjør Facebook at det vil tas ytterligere steg for å verne om innholdsmoderatorenes psykiske helse.

Lyden vil være skrudd av som standardvalg på videoene, og de vil bli avspilt i svart/hvitt. Søkere må også gå igjennom en spesiell undersøkelse for å kartlegge hvor tolerante de er for støtende innhold.