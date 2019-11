Finnes det noen serier som har fanget publikums engasjement mer enn The Crown de senere årene? Jeg tror vitterlig ikke det. Historien om Elizabeth II av Storbritannias liv og virke er engasjerende nok i seg selv, men serieskaper og manusforfatter Peter Morgan har inkorporert moderne engelsk historie i fortellingen på så elegant vis at The Crown blir en ultimat miks av familiedrama, kongehussåpe og politisk thriller.

Det er nesten så man kan høre programansvarlig hos NRK skalle hodet i veggen over at statskanalen ikke har serien plottet inn i Downton Abbey-tidspunktet etter Søndagsrevyen.