Blir dette vinterens treningsfarsott? Spilldesignere er kjent for å bruke alle mulige triks fra psykologisk forskning for å hekte deg og komme tilbake for mer. Dataspillet Ring Fit Adventure bruker de samme triksene til å få deg til å tolerere styrketrening.

Jeg antar at jeg ikke er alene om min svakhet når jeg herved innrømmer at styrketrening bare har vært kjedelig og slitsomt. En joggetur klarer jeg riktignok, men det skjer bare ikke at jeg sliter i vektene på treningssenteret. Selv om jeg vet at jeg burde. Jeg skjønner godt at folk gir det hvite ut av øyet for en personlig trener. Motivasjon er mangelvare.