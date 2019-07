Stortingsrepresentant skal ha blitt sensurert av Facebook

Innlegget som nå skal være slettet, handlet om den britiske islamkritikeren og aktivisten Tommy Robinson.

– Fredag ble jeg oppringt av Facebook og advart: dersom jeg ikke slettet min status om Tommy Robinson, ville de sensurere den. Tilsvarende tok de også kontakt med Statsministerens kontor(!) og Frps administrasjon, skriver Amundsen på Facebook.

Han sier at Facebook fire dager senere slettet det aktuelle innlegget fra hans side.

SMK og Frp bekrefter

Aftenposten får bekreftet at Statsministerens kontor (SMK) mottok en henvendelse fra Facebook, som ikke nådde frem til Frps partikontor på grunn av ferieavvikling.

«De fikk da oppgitt en alternativ kontaktperson i partiet. Ut over det har ikke Statsministerens kontor vært involvert i denne saken», skriver kommunikasjonsrådgiver Eirin Larsen i en e-post.

Frps kommunikasjonsavdeling bekrefter også at de mottok en henvendelse fra Facebook om Amundsens innlegg fredag.

Amundsen fikk forrige uke oppmerksomhet for innlegget der han skriver at Robinson bør få asyl i Norge. Han avslutter innlegget med denne setningen: «Dette er garantert en status Facebook vil stoppe, så lik og del!»

Facebook blokkerte Robinson i februar. På sine nettsider skriver de at facebooks regler «gjør det tydelig at individer og organisasjoner som er involvert i «organisert hat» ikke er tillatt på plattformen, og at støtte eller berømmelse til disse personene og gruppene også er forbudt».

Facebook Norge vil ikke kommentere

– Prinsipielt er dette dypt problematisk, om enn bare et lite eksempel på hvordan ytringsfriheten trues. Facebook er på mange måter en monopolist. Dersom de ikke selv klarer å forholde seg til ytringsfriheten, bør Stortinget vurdere om det kan være fornuftig å bruke lovgiving for å beskytte lovlige ytringer på Facebook, skriver Amundsen.

Tommy Robinson er knyttet til UKIP og tidligere leder for det nå blokkerte English Defence League.

– Man kan mene hva man vil om Robinson. Uavhengig av det, så er det skremmende at Facebook har lagt seg på en linje at de sletter og sensurer meningsinnhold, sier Amundsen til Medier24.

– Ytringsfriheten handler ikke om å kun tillate meninger man liker. Selvfølgeligheter trenger ikke ytringsfrihet. Det er de kontroversielle og kontrære standpunktene som trenger beskyttelse, og det ser ikke Facebook ut til å forstå, legger han til.

Janne Elvelid, Public Policy Manager for Facebook i Norge, sier til Dagbladet at de aldri kommenterer enkeltsaker som denne «av hensyn til de berørte partene».