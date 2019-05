Bokanmeldelse: Hedvig Montgomery gir barnehageforeldre et solid grunnkurs

Småbarnsforeldre er lette å skremme, men de er enda lettere å trøste etterpå. Det vet den bestselgende psykologen og familieterapeuten Hedvig Montgomery som med sin tredje bok i serien Foreldremagi tar for seg livet i familien når barna er mellom 2 og 6 år, altså Barnehageårene.

Foreldremagi-serien er foreløpig solgt til et tyvetalls land, og på tysk heter den for eksempel Die Hedvig-Formel für eine glückliche Familie. Hva er så Hedvigs formel, og er det nok kraft i den til at det ikke blir litt tynt utover i serien?