Hør Lars Lillo Stenberg, Tuva Syvertsen og Frida Ånnevik synge med Oslo-Filharmonien kl. 20.00

Kulturredaksjonen

Nå nettopp

Etter å ha spilt den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus i to måneder, avslutter nå Oslo-Filharmonien sitt 100-årsjubileum. Det kan du se på ap.no.

Det blir kjente og kjære sommerlåter som står på programmet. På søndagens konsert fremfører Lars Lillo Stenberg, Tuva Syvertsen og Frida Ånnevik blant annet Lillebjørn Nilsen-sanger sammen med orkesteret. I tillegg blir det musikk av Christian Sinding, Hanna Marie Hansen, Jean Sibelius og Johan Halvorsen.

Fakta Kveldens program: Johan Halvorsen: Bojarenes inntogsmarsj Christian Sinding: Suite i gammel stil: Adagio (arr. Nils Thore Røsth) Catherine Bullock, bratsj Jean Sibelius: Finlandia Hanna Marie Hansen: Noces Norvegiennes (utdrag) Lillebjørn Nilsen: Far har fortalt (arr. Eivind Buene) Lars Lillo-Stenberg, vokal Lillebjørn Nilsen: Crescendo i gågata (arr. Eivind Buene)

Frida Ånnevik, vokal

Lillebjørn Nilsen: God natt Oslo (arr. Eivind Buene)

Tuva Syvertsen, vokal

Ingar Bergby, dirigent Johan Golden, konferansier Vis mer

Frida Ånnevik synger i OFOs sommerkonsert søndag. Olav Olsen

Gikk du glipp av Oslo-Filharmoniens fremføring av Skjebnesymfonien? Hør den her:

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program med blant annet verdensstjernen Lise Davidsen.