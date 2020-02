Pressestøtteklage fra Dagbladet Pluss behandles i Medietilsynet

Medietilsynet avslo søknadene i november i fjor og begrunnet avslaget med at de to avisene ikke oppfyller støtteordningens krav. Medietilsynet skrev da at avisene «har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om løpende nyhetsoppdatering».

Krevende klage

Avdelingsdirektør Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet bekrefter nå at klagebehandlingen er i gang.

– Klagene er omfattende, og saksbehandlingen er derfor tidkrevende, sier Sekkelsten.

Det flere som har henvendt seg til Medietilsynet som lurer på hvor lang saksbehandlingen vil være.

– Vi kan dessverre ennå ikke si hvor lang tid det tar eller når klagene er ferdig behandlet. Særlig klagen fra Dagbladet Pluss krever omfattende juridisk behandling.

Klagen er på 36 sider, og i tillegg kommer vedlegg på totalt 195 sider. Blir vedtakene om avslag opprettholdt, sendes klagene videre til Medieklagenemnda.

Den største

Medietilsynet forvalter flere støtteordninger til Medie-Norge, men produksjonstilskudd er den største av de. Det er nettopp dette tilskuddet Dagbladet Pluss og Nett.no har fått avslag om.

I forskriften om Medietilsynets produksjonstilskudd beskrives det at tilskuddet skal stimulere til et mediemangfold.

I 2019 ble det utdelt 316 millioner i produksjonstilskudd til diverse medier.