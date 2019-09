Lager mini-Brooklyn i Fredrikstad

Dette har vært sentrale grep i et bytransformasjonsprosjekt litt utenom det vanlig i Fredrikstad. Og et tydelig signal på en endring i arkitektbransjen om mer gjenbruk av bygg basert på ordet nedvekst, som handler om hvordan livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst i utvikling av nye byer. Denne tankeretningen, som på fagspråket omtales som degrowth, sprer seg blant arkitekter og byplanleggere. Det er også temaet for Oslo arkitekturtriennale som åpnet torsdag.