Gui Minhai har sittet fengslet i Kina siden 2015. Han er nå dømt til ti års fengsel, melder nyhetsbyrået Reuters. Også flere andre nyhetsbyråer omtaler dommen.

Gui Minhai er svensk statsborger av kinesisk opprinnelse. I 2012 startet han et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt. Gui ble først fengslet for å ha avslørt kinesiske statshemmeligheter. Han skal nå være dømt for å ha gitt informasjon videre til utenlandsk etterretning.