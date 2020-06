Øyafestivalen vil lage stor uteservering i Tøyenparken

Ifølge Dagsavisen har arrangørene bak Øyafestivalen lagt fram et ønske til kommunen: De ønsker å lage en stor uteservering i Tøyenparken i sommer – med øltelt, foodtruck og eventuelt noen kulturelle innslag. Området Øya har søkt om er den såkalte Munchsletta, som strekker seg fra Munchmuseet til sirkusplassen nederst i Tøyenparken.

Til avisen sier daglig leder Tonje Kaada at de må finne på noe kreativt etter at Øya måtte avlyse – og at de ser for seg en uteservering som kan romme opptil 400 mennesker. I søknaden til Oslo kommune argumenteres det med behov for verdiskapning, arbeidsplasser og trygge møteplasser.

Kaada sier videre til Dagsavisen at de vil følge alle krav til smittevern.

Så langt har de fått tilsagn om leie av arealet av Bymiljøetaten, men festivallederen understreker: – Å leie parkrom i Oslo er egentlig for dyrt til å få dette til å gå rundt av seg selv. Og det har tatt litt lang tid, så hvis Næringsetaten også bruker lang tid har sommeren fort gått.

Dermed gjenstår det å komme fram til en pris – samt å få skjenkebevilling fra Næringsetaten.