Morgenbladet selges til Dagsavisen-eier

Saken oppdateres.

Mediekonsernet NHST har vært majoritetseier i Morgenbladet siden 2016. Nå selges avisen til Mentor Medier, som blant annet eier Dagsavisen og Vårt Land.

Det opplyser Mentor Medier i en pressemelding onsdag formiddag.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet, Sun Heidi Sæbø, går inn i konsernledelsen i Mentor Medier.

– Når Mentor Medier nå går inn i selskapet, er jeg overbevist om at vi får eiere som er opptatt av å sikre og videreutvikle Morgenbladets unike posisjon som en intellektuell og meningsbærende avis, sier hun i en kommentar.

Morgenbladet er Norges eldste riksavis, etablert i 1819. Den har 83.000 lesere ukentlig, 29 medarbeidere og hadde en omsetning på 75 millioner kroner i 2019.

Sæbø mener at Morgenbladets kommende eiere har vist at de er villige til å satse på nisjeaviser.

– Vi har derfor stor tro på at de forstår viktigheten av å hegne om Morgenbladets egenart om avisen skal lykkes også i fortsettelsen.

Mentor Medier er strålende fornøyd

Mentor Medier kjøper NHSTs eierandel på 90,8 prosent av aksjene.

– Morgenbladet har lange tradisjoner som en viktig stemme i den offentlige debatten, en posisjon avisen har befestet ytterligere de siste årene. Vi ser fram til å bidra til videreutvikling av Morgenbladet basert på avisens eksisterende profil, sier konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier i pressemeldingen.

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i DN-eier NHST Media Group As sier at det var en vanskelig beslutning å selge avisa, men at det er et riktig og naturlig valg.

– Men etter at Mentor Medier tok kontakt, gjorde vi en grundig vurdering, med utgangspunkt i NHSTs fremtidige strategi. Når vi nå selger Morgenbladet, får Norges eldste riksavis et nytt, godt hjem, der de kan befeste og utvikle sin posisjon som den ledende avisen for intellektuelt nysgjerrige, sier hun.

– Samtidig kan NHST konsentrere innsats og investeringer mot næringslivs- og nisjepublikasjoner i Norge og globalt, i tillegg til publiserings- og medieovervåkingstjenestene våre, sier hun videre.

Konflikt i høst

Eierskiftet skjer året etter at avisen var gjennom en tøff konflikt mellom de ansatte og ledelsen. De ansatte viste tydelig motstand mot NHST og tidligere sjefredaktør Anna B. Jenssen etter at det ble kjent at avisen skulle kutte 8 millioner kroner i budsjettene. De ansatte svarte med å erklære mistillit mot Jenssen.

Kuttene kom som et resultat av økonomiske mål satt av NHST. Ni av avisens mest erfarne journalister tok sluttpakke, blant dem profiler som Sigve Indregard og Tove Gravdal.

Når arbeidet med sluttpakkene var over gikk Anna B. Jenssen av som redaktør.