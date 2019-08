Middelaldrende hvite menn er kanskje ikke i skuddet for tiden, men får oppreisning her gjennom mange gode, og enkelte mindre gode råd, fra to representanter «for folk flest». Antonsen og Johansen er så inderlig likandes.

Tufte Johansen er den sindige, den som teller til tre (på fingrene) før det smeller, og alltid har en naiv/uventet kommentar som i Nytt på nytt, mens Antonsen gradvis fyrer seg opp gjennom forestillingen og ender som prototypen på «sinna mann» – den rollen publikum elsker ham i.