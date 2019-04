Planene for Vebjørn Sands omfattende kunstinstallasjon, Roseslottet 2020, lanseres tirsdag formiddag på Frognerseteren i Oslo, ett år før det skal stå ferdig.

9. April 2020 er det 75 år siden frigjøringen av Norge. Oslo kommune har dermed gitt kunster Vebjørn Sand gratis leie på en av byens fineste tomter, uten at det har vært gjennomført en konkurranse.

Fem store, lysende skulpturer på 30 meter skal ruve i formasjon på toppen av byen. Formålet er å formidle historien om okkupasjonen og kampen for demokrati og frihet.

Kunstkritiker Kjetil Røed er kritisk til at kommunens fordelsbehandling av Sand:

– Dette er både udemokratisk og usympatisk, sier han til Klassekampen.

Fakta: Roseslottet 2020 Den omfattende kunstinstallasjonen skal stå klar 9. april 2020, på 75-årsjubileet for frigjøringen av Norge.

Vebjørn og Eimund Sand er kunstnerisk ansvarlig for prosjektet, som har fått leie tomten på Holmenkollen gratis av Oslo kommune.

Installasjonen skal blant annet bestå av fem lysende søyler på 30 meter

Omtalt som «pompøs og smakløs»

Røed mener kommunens praksis forsterker et elitistisk syn på kunsten: at kunstnere er hevet over folk flest.

– Og så hjelper det ikke akkurat på at kunstinstallasjonen som Vebjørn Sand vil sette opp, både er pompøs og smakløs, sier han videre til avisen.

Vebjørn Sand, som er en av Norges mest profilerte kunstnere, har med seg sin mindre kjente bror, Eimund Sand.

Kommunen selv mener prosjektet er positivt for byen, og understreker overfor Klassekampen at inngangspengene til installasjonen skal gå til en ideell stiftelse.

Kritikken kunstverket har også kommet fra krigsveteranen Jacob Børresen. Han har sagt følgende Klassekampen:

– Dette er både smakløst og dekadent. Ved å sette opp en så stor kunstinstallasjon setter kunstneren seg selv i forgrunnen av krigshistorien.