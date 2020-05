Man skulle ikke tro det var mulig å skrive en essaysamling om koronakrisen på noen få uker. Men det lar seg tydeligvis gjøre om du på forhånd har konklusjonen klar.

I essaysamlingen Pandemic! Covid-19 shakes the world er den slovenske filosofen og kulturteoretikeren Slavoj Zizek (71) mest opptatt av hvordan krisen kan skape et oppsving for kommunismen.