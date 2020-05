På et par uker har seks og en halv million sett Jeff Gibbs dokumentar Planet of the Humans. Den ble lagt ut til fritt påsyn, uten reklameavbrudd, på Youtube 21. april.

Covid-19 har med andre ord gitt den en synlighet som den bare hadde kunnet drømme om i vanlig kinodistribusjon. Michael Moore står oppført som ansvarlig produsent.