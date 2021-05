Regjeringen vil bruke koronapass på utekonserter: – Det betyr mye

Festivalene har ulike oppfatninger av hva koronapass og nye publikumsregler vil bety. – Man kan få til noe fett på kort tid, sier arrangør Peer Osmundsvaag. – Veldig lite forutsigbarhet, mener Øya-sjef Tonje Kaada.

Piknik i Parken kan antagelig ikke gjennomføres som normalt i år. Et alternativt opplegg er på plass. Men arrangøren har nå troen på større arrangementer senere i sommer. Foto: Vidar Ruud / NTB

5. mai 2021 13:10 Sist oppdatert 9 minutter siden

Regjeringen vil gradvis øke maksantallet for personer som kan delta på utendørs arrangementer. Reglene innendørs vil komme senere. Det sa kulturminister Abid Raja (V) under onsdagens pressekonferanse.

– Antallet vil øke mest for arrangementer der man tester ved inngangen og har vaksinesertifikat, sa han.

Raja gir ikke konkrete datoer for når lettelsene kommer. Han sier at det er stor usikkerhet knyttet til planen.

Lettelsene for utendørs arrangementer vil følge trinnene i gjenåpningsplanen. Det vil bli størst lettelser for arrangementer som har faste, tilviste plasser og som samtidig tar imot personer med negativ test eller koronapass. For disse vil følgende regler gjelde:

Trinn 2: Maksimalt 1000 tilskuere i kohorter på 200.

Trinn 3: Maksimalt 50 prosent kapasitet og inntil 5000 i kohorter på 500.

Trinn 4: Maksimalt 75 prosent kapasitet og inntil 10.000.

– Kan få til noe fett på kort tid

– Dette betyr mye. Det er en helt annen verden om vi kan være 1000 eller flere, sier Peer Osmundsvaag om onsdagens nyheter.

Han er arrangør i All Things Live og står også bak festivalen Piknik i parken. Ettersom festivalen foregår i Oslo, må han fortsatt vente på lokale regler. Derfor har han en nedskalert plan klar til arrangementet skal få av stabelen 17.–19. juni. Men for arrangementer senere i sommer ser han nå grunn til optimisme.

– Man kan få til noe fett på kort tid. Vi har tilgang til masse fine band som er utrolig motiverte. En bransje som er klarere enn noensinne, sier han.

Samtidig er han fortsatt forsiktig i planleggingen. For at regjeringen skal gå til neste trinn må pandemien ha trukket seg ytterligere tilbake. Men når man kommer i gang igjen, tror han det vil være «nydelig for artistene».

– Og det vil være et tegn på at vi er på vei tilbake til en form for normal, sier Osmundsvaag.

Øyafestivalen avventer

Øyafestivalen har vurdert å avlyse sin festival i august, men har ventet på avklaringer fra Raja. Det har daglige leder Tonje Kaada sagt til Dagbladet. Etter dagens pressekonferanse ser hun ikke grunn til stor optimisme.

– Veldig mye usikkerhet og lite forutsigbarhet, skriver hun i en tekstmelding til Aftenposten.

Kaada skriver at de vil avvente med å ta noen beslutninger om årets festival til de har fått mer informasjon om den økonomiske kompensasjonen.

– Vi vet ikke når fasene starter, om det blir regionale innstramminger og ikke minst hvordan den økonomiske kompensasjonen knyttet til redusert kapasitet blir, skriver hun.

Abid Raja sier han forstår frustrasjonen til Øyafestivalen. Samtidig understreker han at de har fått gjennomslag for ønsket om å kunne bruke koronapass for å slippe inn flere. Han mener det ikke ville vært klokt å gi datoer for når man skal gå til neste trinn fordi pandemien endrer seg så fort.

– En dato hadde ikke skapt mer forutsigbarhet, fordi pandemien er forutsigbar.

Støtteordningene for sommeren vil komme førstkommende tirsdag. De vil ta hensyn til at pandemien er uforutsigbar. Så lenge søknaden til arrangøren er realistisk når søknaden sendes, vil man kunne få godkjent. Også om pandemien sette en stopper for arrangementet senere.

– Blir det festival i år, Tonje Kaada?

– 5000 er uansett lite forenelig med den publikumsopplevelsen Øya skal stå for. Om det ikke blir vanlig Øya, håper vi på å kanskje kunne arrangere noe innen tillatte rammer, skriver Kaada.

Fakta Dette er regjeringens plan for antall gjester som kan delta på arrangementer utendørs, trinn for trinn Trinn 2: Uten faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 200

Med test eller koronapass: 2x200 Med faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 3x200

Med test eller koronapass: 5x200 Trinn 3: Uten faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 4x200

Med test eller koronapass: Maks 50 % kapasitet, men inntil 2000 i kohorter på 500 Med faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 4x500

Med test eller koronapass: Maks 50 % kapasitet, men inntil 5000 i kohorter på 500 Trinn 4: Uten faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 1500

Med test eller koronapass: Maks 75 % kapasitet, men inntil 5000 Med faste, tilviste plasser: Uten test eller koronapass: 5000

Med test eller koronapass: Maks 75 % kapasitet, men inntil 10.000 Vis mer

Sertifikatet er ikke klart

Regjeringen vil at koronapass skal kunne brukes på offentlige arrangementer. Passet skal fortelle om man er vaksinert, immun eller har testet negativt. Testing av publikum skal kunne øke maksantallet personer som kan være til stede.

Ifølge Raja er det arrangørene selv som har spilt inn ideen om bruk av vaksinepass og hurtigtester på festival.

– De har sagt de er klare til å lage et regime der de har én kø for vaksinerte og én kø for gjester som skal hurtigtestes, sa Raja på pressekonferansen.

Forslaget skal sendes til Stortinget. Erna Solberg sa at en endelig versjon av koronapasset skal være klart i slutten av måneden.

Over Oslo sikter mot 2022

Festivalsjefen i Over Oslo, Thorkild Gundersen, sier de mistet håpet om full festival for lenge siden. Festivalen skulle foregå 16.–19. juni.

– Vi er forberedt på å flytte hovedfestivalen til 2022, sier Gundersen.

6000 har kjøpt billett til festivalen. Nå ser det ut til at de ikke får brukt disse før neste år.

– Kan vi ikke samle 6000 gjester, blir det mest sannsynlig en liten festival med 200 gjester, sier Gundersen.

Mulig testarrangement i juni

Dette er første gang regjeringen sier at de ønsker å bruke hurtigtester på arrangementer. Dette har vært et ønske fra den såkalte sommergruppen, som har gitt regjeringen råd på området.

– Det gjør vi for å komme arrangørene i møte. Vi vet at de vaksinerte er beskyttet. For at det ikke skal bli urettferdig for dem som ikke er vaksinert, legger vi opp til testing også, sier Raja.

Samtidig mener FHI at det er behov for mer kunnskap om hvordan testing bidrar til å minske smitterisikoen. Tirsdag ble det kjent at FHI går inn for et eller flere innendørs testarrangement i juni.

FHI vil undersøke hvordan hurtigtester og koronapass bidrar til å minske smitterisikoen. Men først trengs både penger fra Regjeringen og godkjenning fra Helsedirektoratet.

Forskningsopplegget er ikke klart enda. FHI legger opp til at mellom 5000 og 15.000 publikummere skal delta på hvert testarrangement. Om resultatene er gode, vil det kunne påvirke reglene for arrangementer utover sensommeren og høsten.