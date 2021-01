Klassiske stjerner i strømmet gratisfestival med Bergen-filharmonien

Bergen Filharmoniske Orkester inviterer til strømmet gratisfestival. Med seg har orkesteret et topplag av klassiske musikere.

Dirigent Edward Gardner, pianist Vikingur Olafsson og Bergen Filharmoniske Orkester inviterer til Wintermezzo. Foto: Helge Skodvin

Nå nettopp

– Jeg savner å spille for et publikum og å ta meg helt ut i en konsert, sier pianist Leif Ove Andsnes. Han spiller Mozart når Bergen Filharmoniske Orkester inviterer til strømmefestivalen Wintermezzo. På orkesterets live-kanal får publikum se 16 konserter på fire uker. Flere av konsertene strømmes live. Andre er produsert i høst og vises for første gang.

Sopran Lise Davidsen, fiolinist Vilde Frang og trompetist Tine Thing Helseth er andre kjente navn. Orkesterets residensmusiker, den islandske pianisten Vikingur Olafsson, er også på plakaten. Festivalen byr også på intervjuer og samtaler med flere av kunstnerne.