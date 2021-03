Mener Norge har mistet sin frigjørende nøkternhet: – I dag er kvinner under et veldig stort press

Azra Gilani har kjempet for kvinners frihet hele livet. Hun mener Norge har mistet litt av sin frigjørende nøkternhet: – I dag er kvinner under et veldig stort press.

Gilani flyttet fra Lahore i Pakistan til Oslo i 1971: – Arbeidslivet på 70-tallet for var tøft for en arbeidende mamma. Foto: Dan P. Neegaard

8. mars 2021 09:21 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Jeg er kvinne gjennom mine ulike roller som mor, datter, søster og bestemor. I disse rollene ønsker jeg å være selvstendig, økonomisk uavhengig og sterk, sier Azra Gilani.