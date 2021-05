Dødstallene skyter i været. Samtidig knebles kritikken i India.

Journalister tør ikke lenger å skrive kritisk om regjeringens håndtering av viruset.

India er pandemiens nye episenter. Midt i krisen knebles kritikerne. Foto: Adnan Abidi, Reuters/NTB

3. mai 2021 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

Indias koronakrise blir stadig mer alvorlig. Flere delstater er tomme for vaksiner, og oksygen selges på svartebørs. De siste dagene er det registrert langt over 3000 dødsfall i døgnet knyttet til koronaviruset, men det antas at mørketallene er store.

Journalister som skriver kritisk om myndighetene, blir mishandlet og arrestert.