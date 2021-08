Filmanmeldelse: Klisjeer i sommersol

Et uforløst manus og haltende regi spenner bena under denne leken i sommersolen.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Å samle unge mennesker til lek og alvor i sommersolen er en velprøvd disiplin i norsk film – fra Syndere i sommersol til Play. Å ta et knippe skuespillere med på hytta for å lage film kan være kostnadseffektivt for debutanter med lite penger.

Både regissør Janicke Askevold og skuespillerne Aleksandra Ørbeck-Nilssen og Ida Nilsen er nye bekjentskaper for meg. De bestemte seg for å lage denne filmen under pandemien, og mangler hverken guts eller frykt for å mislykkes. Og ære være dem for det.

